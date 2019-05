Campeão da ‘Lampions League’: Fortaleza conquista terceiro título em dois anos

O Leão do Pici conquistou, nessa quarta-feira (29) o título de campeão da ‘Lampions League’, como também é chamada a Copa do Nordeste, em alusão a Champions League.

O tricolor, que já trazia uma vantagem de 1×0 conquistada no jogo de ida, no Castelão, não jogou com o resultado embaixo do braço e abriu o placar logo aos 4 minutos do primeiro tempo, com gol de Wellington Paulista.

Com isso, o time de Rogério Ceni conquista, sob seu comando, o terceiro título em dois anos, sendo eles a Série B do Campeonato Brasileiro de 2018, o Campeonato Cearense e a Copa do Nordeste de 2019.

Confusões

Fora do estádio, um grupo de torcedores do Fortaleza foram atingidos por uma bomba caseira. Todos os afetados foram atendidos pelo corpo de bombeiros, com ferimentos leves, mas passam bem.

Dentro do estádio, o jogo foi marcado por atos de violência nas arquibancadas. As torcidas rivais brigaram entre si e foi necessário a intervenção da polícia e das forças de segurança para acalmar os ânimos. Aos 40 minutos do segundo tempo a partida foi interrompida porque torcedores precisaram de atendimento médico devido a confusão.