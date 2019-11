Fortaleza é a 5ª cidade do País em número de voos internacionais

Um ano e meio após a inauguração do centro de conexões da Air France-KLM e Gol no Aeroporto de Fortaleza, o terminal já é o quinto aeroporto do País em número de voos internacionais. De janeiro a outubro deste ano, foram 1.086 voos, segundo levantamento do Instituto Brasileiro de Turismo, crescimento de 52,1% em relação a 2018.

Com o volume, o terminal aeroportuário da Capital garantiu a primeira posição no Nordeste. No Brasil, ficou atrás apenas de Brasília, Porto Alegre, Galeão no Rio de Janeiro e Guarulhos em São Paulo.

Apesar da divulgação do Instituto Brasileiro de Turismo, a Fraport, concessionária do Aeroporto de Fortaleza, aponta que foram 1.329 voos regulares partindo de Fortaleza no período, representando um crescimento de 56,91%. A diferença nos dados pode acontecer uma vez que a Embratur utiliza as informações repassadas pelas companhias aéreas, enquanto a concessionária tem acesso total às operações.