Fortaleza é a capital com pior abastecimento total de água do país

Segundo o novo ranking do Saneamento Básico divulgado do Instituto Trata Brasil, a cidade de Fortaleza, está entre as oito capitais que registraram queda no atendimento de água e prestação de serviços da área. O abastecimento caiu de 90,95% em 2013 para 81,37% em 2017.

O levantamento analisou as 100 maiores cidades brasileiras e teve como base dados do Ministério do Desenvolvimento Regional, pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) com base no ano de 2017. Na análise, Fortaleza ocupa a 90° posição.

Um pequeno crescimento foi registrado, no entanto, nos indicadores de atendimento total e tratamento de esgoto no período analisado. No ano de 2013, apenas 48,53% da cidade tinha acesso a tratamento de esgoto. Já em 2017, esse índice chegou a 50,72%.