Fortaleza é a capital do País que mais recebeu chuvas nessa quarta-feira

Fortaleza foi a capital brasileira que mais recebeu chuvas nessa quarta-feira (22), de acordo com as informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o órgão, foram registrados 91,2 milímetros na capital cearense. Em seguida, estão Maceió (AL), com 46,4 milímetros e Aracaju (SE), com 35,4 milímetros.

As avenidas Alberto Craveiro e Raul Barbosa ainda apresentam pontos de alagamentos na manhã desta quinta-feira, em Fortaleza, em consequência da chuva registrada no dia anterior. Com isso, grandes congestionamentos foram registrados nas duas vias.