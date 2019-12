Fortaleza é a mais procurada no verão por turistas do NE, diz Ministério do Turismo

A cidade de Fortaleza foi o destino turístico mais procurado para o período do verão, que vai de dezembro deste ano até fevereiro de 2020, pelos viajantes nordestinos. A conclusão foi de um estudo realizado pelo Ministério do Turismo, que revelou ainda que os atrativos de Pernambuco, Bahia, Ceará, São Paulo e Rio Grande do Sul foram os mais procurados pelos turistas do Nordeste para o período.

Para 15,9% dos turistas cearenses, os destinos paulistas foram os mais demandados para o verão. O próprio Ceará e o Rio de Janeiro também foram alguns dos mais buscados por eles.

Depois de Fortaleza, aparecem ainda Natal, Gramado, Maceió, Rio de Janeiro, Porto Seguro, São Paulo, Salvador, Ipojuca e Recife. A pesquisa do Ministério do Turismo foi feita com agências de viagens dos nove estados da região. Tirando o segmento “Sol e Praia”, os viajantes da região foram os que mais buscaram o turismo de negócios na Capital. O levantamento mostra que quase metade deles irá viajar em família.