Fortaleza e Ceará tem as melhores média de público na Série A

Com a volta das equipes cearenses para a 1º divisão do futebol brasileiro, os torcedores aproveitam para fazer sua parte. Com média de 26.045 pagantes por jogo, o Fortaleza aparece na quinta posição da tabela. Já o Ceará também faz um número expressivo, levando cerca de 23.511 pagantes por jogo.

O Ceará disputou seis partidas do Campeonato Brasileiro na Arena Castelão, e o Fortaleza tem cinco partidas até o momento.

Confira o top 10 do ranking de média de público pagante:

1º Flamengo (47.178)

2º Corinthians (34.937)

3º São Paulo (31.933)

4º Palmeiras (31.468)

5º Fortaleza (26.045)

6º Internacional (24.045)

7º Ceará (23.511)

8º Bahia (22.272)

9º Fluminense (22.037)

10º Botafogo (16.307)