O Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Bahia na Arena Fonte Nova neste domingo (15), fechando o 1º turno do Brasileirão em 14º na tabela de classificação da elite nacional. Felipe Pires abriu o placar marcando pela 1ª vez com a camisa tricolor aos 10 minutos. Gilberto, após falta de Carlinhos sobre Artur Victor na área, empatou aos 13 minutos de pênalti. O resultado deixa o Tricolor cearense com 22 pontos, 4 distante da zona de rebaixamento.