Fortaleza perde área florestal equivalente a 1.619 campos de futebol

Fortaleza perdeu 1.156 hectares (ha) de floresta entre 2013 e 2017. O número equivale, em cálculo aproximado, à área de 1.619 campos de futebol. Só nesse período de cinco anos, a queda na cobertura vegetal superou o total registrado nas duas décadas anteriores, de 1982 a 2012, quando a redução foi de 611 ha. Em 2017, a capital cearense contava com menos de 6 mil ha de floresta. Os dados são do Projeto de Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo no Brasil (MapBiomas).