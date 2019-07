Fortaleza perde para o Corinthias por 3 a 1 na Arena Castelão

Abrindo a 12ª rodada do Brasileirão, o Fortaleza perdeu por 3 a 1 para o Corinthians neste domingo (28), na Arena Castelão. Mesmo abrindo o placar no fim da primeira etapa com gol contra, o Tricolor levou a virada no segundo tempo. Com o resultado, o tricolor mantém os 14 pontos e continua na 14ª posição.

O time cearense abriu o placar da partida com gol contra. No segundo tempo o Corinthias jogou com mais intensidade e conseguiu virar o placar.

Na próxima rodada, o Fortaleza enfrenta seu maior rival, o Ceará, no sábado (3), às 19h também na Arena Castelão. O Corinthians encara o Palmeiras no dia seguinte, no mesmo horário.