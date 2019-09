Fortaleza perde para o Palmeiras na Arena Castelão

O Palmeiras venceu o Fortaleza por 1 a 0 na tarde deste domingo, na Arena Castelão. Willian, no começo do segundo tempo, fez o gol do jogo. O resultado confirma os 100% de aproveitamento do técnico Mano Menezes no comando alviverde: quatro vitórias em quatro jogos.

Já o Fortaleza, pelo contrário, chega a três partidas sem vencer na competição e continua atento à proximidade da zona de rebaixamento.

Próximos jogos

As duas equipes voltam a campo na quinta-feira pelo Brasileirão. Às 19h15, o Palmeiras recebe o CSA no Pacaembu. Pouco mais tarde, às 21h30, o Fortaleza visita o Athletico-PR na Arena da Baixada, em Curitiba.