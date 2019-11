Fortaleza recebe a primeira edição do curso “Política Fácil – Escola de Cidadania” no estado

Muitos assuntos relacionados à política ainda são considerados complexos pela maioria das pessoas, por não terem um conhecimento básico de conteúdos como sistema eleitoral e, até mesmo, organização dos poderes. Para popularizar a compreensão desses e outros temas, a fim de que os cidadãos possam exercer seu papel com convicção, que o curso Política Fácil – Escola de Cidadania inicia as atividades no Ceará, trazendo diversas palestras e debates.

O curso nasceu em São Paulo, a partir da iniciativa dos seus idealizadores, Paulo Mathias e Heni Ozi Cukier, de formar cidadãos engajados e com conhecimento político. Para Heni Ozi, o entendimento desses assuntos é fundamental.

Nós precisamos sair de um debate raso para algo mais consistente, com conteúdo, afirma o deputado.

A primeira edição do Política Fácil no Ceará traz temas como burocracia estatal, candidaturas independentes e reforma tributária a serem debatidos pelo administrador e conselheiro do IEDI (Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial) Geraldo Luciano, o professor e vereador Gabriel Azevedo e o advogado e empreendedor Rodrigo Nóbrega. Rodrigo, também coordenador estadual do Brasil 200 Ceará, acredita que a educação política abre caminho para o cidadão exercer seu protagonismo.

Quem não gosta de política é governado por quem gosta. E muita gente não gosta exatamente porque não sabe como funciona o sistema político, reitera o advogado.

O evento acontece no dia 23 de Novembro, das 08h45 às 14h, no Teatro Nila Soárez, no Campus Sul do Centro Universitário 7 de Setembro. As inscrições estão abertas no site sympla.com.br.

Serviço:

Política Fácil – Escola de Cidadania

Data: 23 de Novembro

Horário: A partir da 8h45

Local: Teatro Nila Soárez – Campus Sul do Centro Universitário 7 de Setembro

Mais informações: https://www. cursopoliticafacil.com.br/ ceara