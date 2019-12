Fortaleza recebe espetáculo maranhense “Pão com Ovo”

O espetáculo “Pão com Ovo” chega pela primeira vez na cidade de Fortaleza. A peça maranhense é produzida pelo grupo Santa Ignorância Cia. de Artes. Vista por mais de 1 milhão de pessoas, o espetáculo já fez 4 temporadas no Rio de Janeiro, além de apresentações em São Paulo, Brasília, Salvador e Portugal.

As apresentações acontecerão nos dias 07 (sábado) e 08 (domingo), no Teatro do Humor. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro ou pela internet, a partir de R$ 20,00.

O espetáculo “Pão com Ovo”, fenômeno do teatro nacional, retrata de forma bem-humorada situações de costumes e hábitos de diferentes classes sociais. A peça conta a história de duas personagens, Dijé (Adeílson Santos), moradora de bairro da periferia e Clarisse (César Boaes) uma emergente alpinista social.

Em cena com Clarisse e Dijé está Riba (Davyd Dias), namorado da personagem pobre e torcedor fanático do Moto Clube, um dos mais antigos clubes do futebol maranhense.

A peça é adaptada para cada cidade onde é apresentada com uma rápida pesquisa, sobre bairros, nomes de famílias tradicionais, linguagem regional e costumes. A comédia “Pão com Ovo” é de autoria dos atores Adeílson Santos e César Boaes, que também assina a direção do espetáculo.

SERVIÇO:

“Pão com Ovo”

Quando: 7 e 8 de dezembro (Sábado 21h00 e Domingo 20h00)

Onde: Teatro do Humor – Edifício Beira Mar Trade Center – Rua Osvaldo Cruz, 01 – Loja: 9 – Meireles)

Gênero: Comédia

Classificação: 12 anos

Ingressos: Inteira: R$ 50,00 – Meia R$ 25,00 Lote promocional: R$ 20,00 para todos