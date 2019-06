Fortaleza recebe segunda edição do MKF Overview

Reforma tributária, gestão e necessidade de mudança nas empresas. Esses são alguns dos temas abordados na edição 2019 do MFK Overview. O evento será realizado no dia 27 de junho no Luzeiros Hotel.

“Nossa missão é criar um calendário anual para que as empresas possam se transformar, sempre apontando para o futuro. O empresário também está habituado com a construção do negócio de 10, 20 anos. No entanto, não compreende os reais impactos dessa transformação”, avalia o CEO da MKF Contabilidade, Moisés Kellyano. “É preciso apresentar os riscos, mas também propor soluções para que o negócio continue ativo e superando barreiras que estão por vir”, completa.

Outra vertente que não pode ser desprezada é a inovação.

“Antigamente, as grandes empresas sobreviviam por conta do tradicional. Agora, as companhias menores, inovadoras e velozes estão tomando os espaços. É importante que o empresário crie uma cultura de inovação para garantir também a sobrevivência do próprio negócio”, pontua Moisés.

O especialista também fala acerca do sensível tema da reforma tributária. “O empresário aguarda com ansiedade da reforma. Ela promete simplificar a forma de apurar o tributo, mas existem algumas ressalvas. Como o Governo vai diminuir a arrecadação com essa medida, considerando que não está fechando as portas da despesa? Vamos discutir esse assunto no MKF Overview”, finaliza.

MKF Overview 2019

Data: 27 de junho

Horário: 19 horas

Local: Luzeiros Hotel. Avenida Beira Mar, 2600

Inscrições: mkfoverview.com.br

