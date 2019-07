Fortaleza registra 12 mortes por meningite; número de óbitos cresce 83% no Ceará

O mais recente boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado do Ceará (Sesa) aponta Fortaleza como a capital onde mais ocorreram mortes em decorrência da meningite. Dos 22 óbitos registrados no estado até o dia 30 de junho, 12 ocorreram na Capital cearense. Em mesmo período do ano passado, o estado do Ceará registrara apenas 12 mortes, configurando-se um salto de 83%.

O município de Poranga, na Região da Ibiapaba, concentra o segundo menor índice com dois casos. Aquiraz, na Região Metropolitana, e os municípios do interior: São Luís do Curu, Baturité, Itatira, Cruz, Guaraciaba do Norte, Brejo Santa e Barbalha tiveram cada apenas um caso tabulado.

Segundo o Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, o Ceará conseguiu atingir a meta de cobertura vacinal para meningite, em 2018, quando as quatro imunizações eficazes contra a doença foram aplicadas em 100% do público-alvo. O Sistema Único de Saúde (SUS) fornece de forma gratuita a BCG, além da Pentavalente, Pneumocócica 10 valente e Meningocócica.

Confira a entrevista com a supervisora do Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Estado do Ceará, Sarah Mendes, que foi ao ar no Jornal Alerta Geral dessa quarta-feira (10).