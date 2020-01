Fortaleza registra redução de roubos e furtos durante Réveillon na Praia de Iracema

Durante o Réveillon de Fortaleza no Aterro da Praia de Iracema, que contou com a presença de mais de 1,2 milhão de pessoas, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará registrou números positivos em toda a região. De acordo com os dados, foram registrados nove Crimes Violentos Contra o Patrimônio (CVP), que engloba todos os tipos de roubos, exceto latrocínio.

O número é mais de 66% a menos em comparação com o ano passado, quando foram contabilizados 27 casos. Já no balanço dos furtos, a queda foi de 28%, indo de 175 casos para 126.

Mais de 800 profissionais das Polícias Civil, Militar e Corpo de Bombeiros realizaram o policiamento em viaturas, a pé, em motocicletas, em bicicletas e montados em cavalos. A área contou ainda com uma Plataforma de Observação Elevada (POE) e três bases móveis, além do apoio de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS.