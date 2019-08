Fortaleza registra mais de 2 mil casos de dengue neste ano

A maior quantidade de casos é observado na capital, em bairros periféricos. O Vicente Pinzon lidera com 157 casos. Em seguida aparecem Canindezinho (95) e Jangurussu (89). Ainda de acordo com o balanço, apenas três bairros chegaram em agosto sem nenhum registro da enfermidade : Coaçu, Olavo Oliveira e São Bento.

Mesmo com o aumento do número de casos confirmados, as mortes por dengue anotaram uma queda de 20%. Neste ano, quatro pessoas entre 20 e 79 anos morreram e outros três estão em investigação. Em 2018, cinco pessoas perderam a vida após complicações da doença.