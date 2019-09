Fortaleza tem 23 pontos de praia apropriados para banho neste fim de semana

Fortaleza tem 23 pontos da orla próprios para banho durante este fim de semana, conforme boletim divulgado pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Dos 31 pontos monitorados, oito devem ser evitados pelos banhistas.

Os locais mais seguros para o uso estão nas zonas leste e centro, com exceção somente dos dois trechos que vão do Farol, no Serviluz, à Praia dos Botes, no Mucuripe, e o trecho localizado entre a foz do riacho Maceió e o monumento dos jangadeiros, também no Mucuripe.

Na área oeste, por sua vez, há cinco pontos não apropriados para uso dos banhistas, sendo eles compreendidos entre a Rua Jacinto Matos e a Rua Lagoa do Abaeté, além da Barra do Ceará.

Confira situação de cada trecho abaixo:

Setor leste

Praias próprias

Posto 1- Entre o Posto dos Bombeiros 08 até a foz do Rio Cocó.

Posto 2 – Entre os Postos dos Bombeiros 07 e 08

Posto 3 – Entre os Postos dos Bombeiros 06 e 07

Posto 4 – Entre o Posto dos Bombeiros 06 até a Praça 31 de Março

Posto 5 – Entre a Praça 31 de Março até Posto dos Bombeiros 04

Posto 6 – Entre os Postos dos Bombeiros 03 e 04

Posto 7 – Entre os Postos dos Bombeiros 02 e 03

Posto 8 – Entre os Postos dos Bombeiros 01 e 02

Posto 9 – Entre a rua Ismael Pordeus até Posto dos Bombeiros 01

Posto 10 – Entre o Farol até a rua Ismael Pordeus

Praias impróprias

Posto 11 – Farol

Setor centro

Praias próprias

Posto 13 – Entre o Monumento do Jangadeiro até a Praia dos Botes

Posto 15 – Entre a Volta da Jurema até foz do Riacho Maceió

Posto 16 – Entre o Espigão da Desembargador Moreira até a Volta da Jurema

Posto 17 – Entre a rua José Vilar e o Espigão da Desembargador Moreira

Posto 18 – Entre Espigão da Rui Barbosa até a rua José Vilar e o Espigão

Posto 19 – Entre os Espigões da rua João Cordeiro e Av. Rui Barbosa

Posto 20 – Entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro

Posto 21 – Entre o INACE (Ind. Naval do Ceará) até o Aquário

Praias impróprias

Posto 12 – entre a Praia dos Botes e o Farol

Posto 14 – Entre a foz do Riacho Maceió e o Monumento dos Jangadeiros

Setor oeste

Praias próprias

Posto 22 – Entre a Rua Padre Mororó até a Av. Alberto Nepomuceno

Posto 23 – Entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó

Posto 24 – Entre a Rua Jacinto Matos até a Av. Philomeno Gomes

Posto 29 – Entre a Rua das Goiabeiras até a Rua Lagoa do Abaeté

Posto 30 – Entre a foz do Rio Ceará até a Rua das Goiabeiras

Praias impróprias