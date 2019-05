Fortaleza tem 5,8 mil cartões de ônibus bloqueados por mês devido a fraudes

Com o aumento da frota de ônibus com autoatendimento em Fortaleza – veículos sem o cobrador e nos quais o passageiro deve usar meios eletrônicos para pagar a passagem -, a fiscalização do uso de Bilhete Único ou carteira de estudante por terceiros está mais rigorosa. A prática resulta em punição para o usuário: o documento pode ser bloqueado por três meses ou mais.