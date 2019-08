Fortaleza tem a oitava cesta básica mais cara do Brasil

O preço da cesta básica de Fortaleza recuou 3,51% em julho, chegando a R$ 432,96. A queda é resultado da diminuição de cinco dos 12 produtos que integram a cesta básica. A Capital cearense possui a oitava cesta básica mais cara do Brasil. Já em relação as capitais do Nordeste, Fortaleza apresenta a cesta básica mais cara da região. As informações são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos.