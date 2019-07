Fortaleza tem o segundo menor preço do aluguel em todo Brasil

Os preços do aluguel de imóveis residenciais aumentaram 3,45% no primeiro semestre, abaixo da alta de 4,38% do Índice Geral de Preços do Mercado que corrige os contratos no país. Goiânia é a capital mais barata, o metro quadrado do aluguel custa em média R$ 16,54. Já Fortaleza, que registra o segundo menor valor do país, cada metro quadrado quadrado custa R$ 16,63. Curitiba aparece em terceiro lugar com R$ 19,02 por metro quadrado.