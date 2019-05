Fortaleza tem quatro praias próprias para banho neste fim de semana

A capital cearense tem apenas quatro das 11 praias monitoradas pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) próprias para banho neste fim de semana (entre os dias 25 e 26). O boletim de balneabilidade foi divulgado pela Semace hoje (24).

A condição das 11 praias monitoradas pela Semace é divulgada semanalmente, após análises de amostras colhidas no local. Segundo o órgão, são praias consideradas adequadas para banho aquelas em que “em 80% ou mais de um conjunto de amostras obtidas em cada uma das cinco semanas anteriores, colhidas no mesmo local, houver no máximo 1.000 coliformes termotolerantes por 100 mL da amostra”.

Os postos considerados próprios estão localizados nas três regiões Centro, Oeste e Leste. São eles: