Fortaleza tem somente três praias favoráveis ao banho neste fim de semana, segundo a Semace

Fortaleza tem apenas três trechos de praia favoráveis aos banhistas neste fim de semana, de acordo com o boletim de balneabilidade divulgado nesta sexta-feira (14), pela Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace). Na Praia do Futuro, uma das mais frequentadas, não há nenhum trecho próprio para o banho.

No Centro, estão próprios somente os trechos que ficam entre o Espigão da Rui Barbosa até a rua José Vilar e o Espigão e o que se situa entre o Aquário até o Espigão da rua João Cordeiro, onde fica uma das praias mais frequentadas pelo público jovem da capital, a “Praia dos Crush”.

Na região Oeste da orla, só está favorável o trecho que fica entre a Av. Philomeno Gomes até a Rua Padre Mororó. Barra do Ceará, Vila Velha e Goiabeiras são trechos que estarão impróprios

Segundo a Semace, é importante que os banhistas evitem o acesso ao mar logo após fortes precipitações porque as chuvas podem contribuir para a deterioração da qualidade das águas das praias, carregando grande quantidade de esgotos, lixos e outros detritos por meio de galerias de águas dos rios, córregos e canais de drenagem.

A prática de esportes náuticos como a natação deve ser evitada em locais com manchas de coloração vermelha, marrom ou azul-esverdeada. A população deve evitar o consumo de frutos do mar desses pontos da orla.