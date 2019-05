Fortaleza tenta apagar a má lembrança da fase de grupos

O Leão entra em campo com expectativas altas, mas tem pela frente um bom adversário. Hoje, o Tricolor enfrenta o Botafogo-PB pela final da Copa do Nordeste 2019. Após eliminar Vitória e Santa Cruz, o time tenta apagar a única derrota que teve na competição, ainda na segunda rodada da fase de grupos, contra o próprio Botafogo – virou clássico?

Rotina pesado

O Tricolor tem uma rotina pesada, com 14 partidas em sete semanas! Jogando três competições ao mesmo tempo – Brasileirão, Copa do Nordeste e Copa do Brasil -, o técnico Rogério Ceni deve continuar com rodízio entre os jogadores. O foco, segundo o técnico, é a permanência na série A.

Melhor campanha

Já o Botafogo segue confiante. O time tem a melhor campanha na competição e é o único que se mantem invicto. O Alvinegro da Paraíba tenta, hoje, um bom resultado na Arena Castelão para levantar o troféu na próxima quarta-feira (29), diante de sua torcida, no estádio Almeidão, em João Pessoa.

Onde assistir

A partida terá a transmissão Ao Vivo a partir das 21h30 no YouTube oficial da Copa do Nordeste e na plataforma de streaming Live FC, detentora dos direitos de transmissão da competição.