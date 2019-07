Fortaleza terá quatro avenidas que passarão por requalificação a partir de agosto

Quatro avenidas de Fortaleza serão requalificadas. Uma licitação da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), marcada para o fim do mês de agosto, tem como objetivo contratar a execução dos serviços de melhorias na infraestrutura viária da Dom Luís, Desembargador Moreira, Abolição e Governador Raul Barbosa. A expectativa é que elas comecem no início de outubro e terminem até o fim do ano.

O projeto requalificação a malha viária e os canteiros centrais das vias e abrange seis bairros: Mucuripe, Meireles, Aldeota, Dionísio Torres, Tauape e Aerolândia. As intervenções só devem ser iniciadas após o recebimento da ordem de serviço e executadas em prazos diferentes. Nas avenidas Dom Luís, Desembargador Moreira e Abolição o prazo de execução da obra é de três meses. Já na avenida Raul Barbosa, a previsão é de quatro meses.

De acordo com a Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), as quatro vias têm um fluxo médio diário de 175.355 veículos. A que recebe maior fluxo é a Av. Raul Barbosa, por onde passam, diariamente, quase 76 mil veículos.

A Seinf defende que após a requalificação das quatro vias, haverá uma redução do tempo de viagem dos usuários e do custo operacional, além de melhorar a organização dos embarques e desembarques para garantir fluidez ao transporte público. O valor global das obras gira em torno de quase R$ 11,7 milhões.