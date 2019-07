Fortaleza vai receber R$ 145 milhões do BNDES para obras em cinco localidades

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou o financiamento de R$ 145,2 milhões para a Prefeitura de Fortaleza realizar obras de saneamento básico, pavimentação e urbanização em cinco localidades da capital cearense.

As localidades contempladas são Canindezinho, no bairro Presidente Vargas, o bairro Barroso, bairro Mondubim, Comunidade Che Guevara, no bairro Cajazeiras e Comunidade Unidos Venceremos, no bairro Passaré

As intervenções previstas incluem a construção de uma rede de esgostos de 71,6 km, duas estações de tratamento de esgotos (no Barroso e no Mondubim), cinco estações elevatórias de esgoto (uma no Barroso, três no Mondubim e uma no Canindezinho), 14,2 km de sistema de drenagem de águas pluviais, além da pavimentação de uma área de aproximadamente 528 mil m².

A fiscalização e a supervisão das obras ficarão a cargo da Prefeitura Municipal de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que contratará empresa independente de gerenciamento. Concluídas as obras, sua gestão e manutenção ficarão a cargo da concessionária estadual, a Cagece.