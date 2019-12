Fortaleza vence o Goiás, soma 49 pontos e está com um pé na Sul-americana

A estrela do técnico Rogério Ceni voltou a brilhar e, neste domingo (01), ao vencer o Goiás por 2 a 1, o Fortaleza chegou aos 49 pontos e colocou um pé na Copa Sul-americana. Uma combinação de resultados, nas próximas duas rodadas, com mais três ou quatro pontos, faz com que o tricolor cearense garanta uma inédita vaga na pré-libertadores.

O Fortaleza jogou fora de casa, no Serra Dourada, e marcou dois gols com Bruno Melo e Osvaldo. O Goiás descontou com Rafael Moura, mas não adiantou. Os dois times brigavam para confirmar a vaga na Sul-Americana.

Com o resultado, o time chega à sua primeira competição internacional em 101 anos de história. Desde a chegada de Rogério Ceni, no fim de 2017, o time já conquistou os títulos do Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Campeão da Série B do Campeonato Brasileiro e agora a inédita vaga para a Sul-Americana.