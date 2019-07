Fortaleza volta a entrar em campo com desfalques e preocupação

O tempo parado não fez bem ao Fortaleza. O Tricolor do Pici, comandando por Rogério Ceni, volta a campo neste sábado (13) após um mês sem jogos oficiais com um elenco acometido de muitas perdas e bastante diferente do time que entrou em campo nas últimas rodadas antes do hiato.

Foram cinco baixas neste período: o zagueiro Patrick, o meia Dodô, além dos atacantes Matheus Alessandro, Júnior Santos e Marcinho. O Treinador do Leão também não poderá contar com outros três jogadores por motivo de lesão: os atacantes Edinho e André Luís, além do volante Felipe Araruna.

Nesta sexta-feira (12), a equipe realizou um treino fechado no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú e encerrou sua preparação para o jogo contra o Avaí, que acontece neste sábado, 13, as 17h, na Arena Castelão. O provável time titular para a partida é formado com Felipe Alves, Gabriel Dias, Quintero, Roger Carvalho, Carlinhos; Juninho, Felipe; Romarinho, W. Paulista, André Luís, Osvaldo.