Fortaleza amanhece com chuva moderada nesta quarta-feira

Fortaleza amanhece com o tempo nublado nesta quarta-feira (3). A temperatura na capital cearense ficou com mínima de 24º, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o mês de julho é conhecido como pós-estação chuvosa.

Ainda segundo a Funceme, os meteorologistas depois de estudarem imagem de satélite no início da semana indicaram que havia uma tendência de formação de algumas áreas de instabilidade no Leste do Nordeste que deveriam alcançar o estado do Ceará entre a tarde e a noite de hoje.

Registro de vídeos e fotos na manhã desta quarta:

Previsão para os próximos dias:

Previsão para quarta-feira (3)

Nebulosidade variável com possibilidade de chuva no litoral, no Maciço de Baturité e na Ibiapaba. Nas demais regiões, nebulosidade variável;

Previsão para quinta-feira (4)

Nebulosidade variável em todas as regiões;

Previsão para sexta-feira (5)

Nebulosidade variável em todas as regiões.