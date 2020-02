Fórum Estratégico da Saúde acontece nesta segunda-feira (10)

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) realiza nesta segunda-feira (10), o Fórum Estratégico da Saúde. O evento deve reunir cerca de 700 pessoas no pavilhão oeste do Centro de Eventos do Ceará. A programação tem início às 9h e entende-se até 17h30.

O Fórum tem como objetivo debater ações e políticas públicas para consolidar a área da saúde como uma fonte geradora de conhecimento. Durante o evento, a sociedade poderá conhecer as principais mudanças que estão acontecendo na Saúde do Ceará. Projetos de transparência, acessibilidade, tecnologia, inovação e valorização das pessoas são algumas das ações que serão apresentadas.

De acordo com o secretário da Saúde do Ceará, Carlos Roberto Martins Rodrigues Sobrinho (Dr. Cabeto), o Fórum será um momento de prestação de contas de forma extensiva, aberta e transparente. Com isso, o gestor destaca a importância da participação da imprensa, dos representantes do poder legislativo, dos órgãos de controle, da sociedade civil e de todos que fazem parte Saúde do Ceará.

“O que vai ser discutido no evento é tudo que deu certo e que não deu certo no planejamento da saúde em 2019. Nós entendemos que é uma forma nova de fazer política e de prestar esclarecimentos”, reforça Dr. Cabeto.

Programação diversificada

A programação do Fórum conta com exposição em estandes de projetos estratégicos e digitais, de educação e regionalização, além de discussões em rodas de conversa. A palestra de abertura tem como tema o “Olhar da liderança para a gestão sistêmica geradora de valor”.

O Fórum Estratégico da Saúde está alinhado à Plataforma de Modernização da Saúde, lançada em agosto do ano passado pelo governador Camilo Santana e pelo secretário da Saúde, Dr. Cabeto. O projeto possibilitou, entre outras mudanças importantes, a readequação da estrutura organizacional da Sesa e a execução de um modelo de gestão pautado pela transparência.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará