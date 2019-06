Frente em Defesa dos Direitos dos Idosos será lançada nesta terça-feira

Será lançada nesta terça-feira (4) a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Idosos. O lançamento estava previsto para sexta-feira passada, mas foi adiado.

O objetivo do novo colegiado, proposto pelo deputado Julio Cesar Ribeiro (PRB-DF), é promover políticas públicas relativas à defesa do idoso; acompanhar a tramitação de matérias que tratem do assunto correlato, fiscalizando o efetivo cumprimento das normas aprovadas pelo Congresso Nacional; e estimular a assistência ao idoso, propondo e analisando projetos que garantam a promoção e defesa dos direitos dos idosos.

(*)com informações da Agência Câmara Notícias