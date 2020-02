Frota de ônibus funcional normalmente em Fortaleza, afirma Sindiônibus

A frota da ônibus tem circulação normal nesta manhã de quarta-feira, 19, em Fortaleza. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará (Sindiônibus) informou na noite de terça que o fluxo de ônibus prosseguiria como normalmente.

A preocupação acontece porque desde a noite da terça-feira (18) há rumores de recolhimento da frota, em meio à tomada de batalhões da Polícia Militar por policiais e familiares insatisfeitos com a proposta de reajuste salarial da categoria encaminhada pelo Governo do Estado.

Diante da situação, o Governo do Estado tomou medidas duras para evitar que militares paralisem as atividades no Ceará.