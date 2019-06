Manifestantes bloqueiam Avenida da Universidade; Ônibus têm pneus esvaziados

Convocada em todo o estado do Ceará, greve geral desta sexta-feira (14) têm fortes impactos na capital. A Federação dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará (Fetamce), os sindicatos municipais filiados e demais movimentos sociais organizados estão nas ruas em protesto a reforma da Previdência.

Em Fortaleza, manifestantes bloqueiam o cruzamento da Avenida da Universidade com Treze de Maio, no entanto, o Batalhão de Choque da Polícia Militar tenta manter o fluxo na normalidade. Trabalhadores também estão se reunindo na Praça da Bandeira, ponto central da greve.

Diversos veículos do transporte coletivo foram estacionados no cruzamento próximo ao Centro de Humanidades da Universidade Federal e em seguida tiveram seus pneus esvaziados, levando os passageiros a descerem e procurarem outras formas de completar seu trajeto como aplicativos de transporte e mototáxi.

Um reboque foi levado ao local para retirar os ônibus que impedem a fluídez do tráefgo no trecho citado. Além disso, os pneus esvaziados também estão sendo trocados, tudo é realizado com a fiscalização da Autarquia Municipal de Trânsito e o auxílio da Polícia Militar.

Nos demais pontos de embarque da cidade, como paradas e terminais, o fluxo é normal, a frota segue a determinação do Sindiônibus que havia garantido a normalidade nos transportes, apesar de que o Sindicato dos motoristas e cobradores tenha assegurado que os trabalhadores iriam aderir ao movimento da greve geral.

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (ETUFOR) informou em nota que as linhas de ônibus devem operar normalmente durante todo dia. Contudo, podem ocorrer desvios nas rotas ou paralisações momentâneas no trajeto das linhas que trafegam em direção ao centro da capital

São Gonçalo do Amarante

No município de São Gonçalo, Região Metropolitana de Fortaleza, funcionários fazem manifestação na entrada do porto do Pecém.

Juazeiro do Norte

Manifestantes contra a reforma da previdência se reúnem no centro de Juzazeiro, na rua São Pedro. Setor da educação adere majoritariamente a greve, transporte não para.

Canindé

Em Canindé/CE, na BR 020, km 309, em 14/06/2019 08:55, ocorre uma interdição total por cerca de 250 manifestantes em apoio às manifestações programadas para hoje contra a Reforma da Previdência. PRF no local. No momento manifestação ocorre de forma pacifica.

