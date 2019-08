Funceme aponta 20 municípios cearenses com alto risco de incêndios florestais

Um dos estudos mais recentes da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) indica que o Ceará possui áreas de 20 municípios com alto risco de incêndios florestais. O projeto foi financiado pelo Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará (FDID), teve início em 2017 e foi finalizado neste ano.

As áreas com maiores riscos estão situadas predominantemente nas regiões do médio Jaguaribe, Inhamuns e Centro-Norte do estado. Nestes locais, onde é comum a prática da agropecuária, a pluviometria média anual varia entre 700 e 800 milímetros, o que colabora para o índice de vegetação extremamente seco.

Os municípios com maiores risco são: Independência, Tauá, Morada Nova, Jaguaretama, Quixeramobim, Tamboril, Jaguaribe, Aiuaba, Boa Viagem, Irauçuba, Crateús, Santa Quitéria, Salitre Sobral, Acopiara, Solonópole, Campos Sales, Quixadá, Banabuiú e Parambu.