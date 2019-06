Funceme: Ceará terá fim de semana com predomínio de céu claro em todas as macrorregiões

A previsão do tempo para esse fim de semana aponta céu claro em todas as regiões do Ceará nos próximos dois dias, segundo análise das condições atmosféricas realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Neste momento, o estado não está sob influência de nenhum sistema indutor de chuvas, o que colabora para o cenário de nebulosidade variável em todas as macrorregiões.

Chegada do inverno

Um fato que chama atenção neste período de Pós-Estação no Ceará é a leve redução da temperatura média mensal. Considerada a época mais “fria” do ano, em municípios como Guaramiranga, localizado no Maciço de Baturité, as médias são de 18,1 °C e 17,4 °C, em junho e julho, respectivamente.