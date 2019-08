Funceme: fim de semana chega com previsão de céu claro para todo Estado

O fim de semana chega com predomínio de céu claro, conforme previsão do tempo realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) nesta sexta (23). Porém, há uma possibilidade de chuva fraca no litoral no próximo domingo (25).

Neste momento, observa-se pouca nebulosidade sobre o estado. Este cenário deve seguir ao longo do dia de hoje e manhã. Já no domingo, entre madrugada e o início da manhã, áreas de instabilidade que estão colaborando para chuvas no leste do Nordeste podem chegar até o estado, causando precipitações passageiras e de leve intensidade.

Como é tipicamente observado neste período do ano, o interior do Ceará, principalmente, costuma registrar altas temperaturas e baixa umidade relativa do ar. Nas últimas 24 horas, a máxima absoluta no Ceará foi em Redenção, com 38,8°C. Já Jaguaribe e Iguatu registraram umidade mínimas de 17% e 18%, respectivamente, o que pode ser classificado como nível de atenção.

Para o fim de semana, a tendência é que o tempo siga seco no interior do estado. No domingo, a condições podem melhorar relativamente devido à possibilidade de chuva faixa litorânea e Sertão Central.