Funceme prevê nebulosidade variável e possibilidade de chuvas neste final de semana

O primeiro fim de semana do mês de junho chega com previsão de céu mais claro após dois dias de chuvas ao longo do território do Ceará, conforme análise das condições de tempo realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Neste sábado (01/05), que marca o início da Pós-Estação, o cenário é de nebulosidade variável em todas as macrorregiões, ou seja, sem condições favoráveis às precipitações. Porém, no domingo (02/05), algumas áreas de instabilidade que estão, neste momento, sobre o oceano Atlântico, podem trazer chuvas leves para o litoral.

Ao longo do fim de semana, a Funceme estará de plantão e realizará novas análises. Caso seja necessário, os meteorologistas farão alterações na previsão informada nesta sexta.