Funceme prevê redução das chuvas para este final de semana no Estado

Em previsão realizada nesta sexta-feira os meteorologistas apontaram que para o sábado (11), a expectativa é de redução das condições, mas com chuvas isoladas na Ibiapaba e no oeste do Sertão Central. Nas demais regiões, a tendência é de possibilidade. Por fim, no domingo (12), o céu ficará mais claro e somente a faixa litorânea o Maciço terão chances de precipitações, mas sem tanta expressividade.

Essa redução, ao longo do fim de semana, se deve ao fato da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) deslocar-se mais para o norte, não influenciando mais as condições de tempo no Estado.