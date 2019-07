Funceme: quarta-feira deve ser de chuva no litoral, Maciço de Baturité e Região da Ibiapaba

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou na manhã desta quarta-feira (3), a previsão meteorológica para o dia. De acordo com o órgão, a tendência para o decorrer do dia é de chuva no litoral cearense, Maciço de Baturité e Região da Ibiapaba.

A tendência é de chuvas isoladas na faixa litorânea e nas macrorregiões do Maciço de Baturité, Jaguaribana e na Ibiapaba. Nas demais regiões, não há expectativa de precipitações e o céu deverá ter cobertura variada de nuvens.

As chuvas ao longo dia dia está associado à atuação de áreas de instabilidade atmosférica que se deslocaram em direção ao continente, principalmente, sobre o litoral cearense e áreas próximas. Apesar disto, a previsão é que as condições reduzam já a partir de amanhã.

Em Fortaleza a chuva é registrada desde as primeiras horas desta manhã de quarta. Com as precipitações, a temperatura na capital cearense ficou mais amena com os termômetros computando a mínima de 22°C. Os dados são Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).