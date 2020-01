Funceme registra chuvas em pelo menos 40 municípios do Ceará

O maior volume de água foi observado no município de Quiterianópolis, na região do Sertão Central e dos Inhamuns, com chuva de 108 milímetros. As cidades de Ubajara e Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba, registraram 68 mm e 53,6 mm, respectivamente.

Houve registros de precipitações também nas cidades de Parambu, no Sertão Central e dos Inhamuns, onde foram contabilizados 53 milímetros; Icapuí, no litoral Leste, com 52 milímetros; e Jardim, na Região do Cariri, com 50 milímetros.

Segundo a Funceme, nesta terça-feira (7) há nuvens em quase todo o Ceará, bem como em praticamente todo o Nordeste brasileiro. As nuvens significativas de chuva encontram-se sobre a faixa litorânea do Ceará e do Maranhão, e no centro do Piauí.