Funceme: semana tem previsão de céu entre parcialmente nublado e claro

O mês de agosto segue com predomínio de céu entre parcialmente nublado e claro. Em análise das condições atmosféricas realizada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), foi observada uma maior concentração de nuvens no centro-sul do estado.

Conforme os meteorologistas, hoje o Ceará seguirá com previsão de nebulosidade sobre todo o território, mas com mais concentração em áreas do Cariri, por exemplo, devido à proximidade de um sistema frontal no sul do Nordeste, bem como as áreas de instabilidade que persistem sobre o leste do da região.

Já entre terça (5) e quarta-feira (6), o litoral poderá receber chuva, mas de intensidade variando entre fraca e moderada. Além disto, a previsão sendo confirmada, tais precipitações serão passageiras e concentradas entre a madrugada e o início da manhã.

No Ceará, agosto tem média de apenas 4,9 mm.