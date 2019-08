Futsal feminino de Caucaia vence na etapa estadual dos Jogos Escolares

No último domingo, 18/8, a equipe feminina de futsal da EEIEF Alice Moreira sagrou-se campeã na etapa estadual dos Jogos Escolares, quando venceu por 2×0 a final contra o representante do município de Nova Oriente. Os Jogos Escolares da Juventude são a maior competição de esporte estudantil do país, sendo composta por etapas municipais, estaduais, regionais e nacionais. A organização é do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Em setembro, acontecem os jogos regionais, em Natal. Sendo vencedoras, as meninas do futstal de Caucaia irão disputar a taça nacional em novembro em Blumenau/SC. “Estamos muito felizes com esse resultado, a participação e o desempenho dos nossos atletas foi excelente”, afirma a Secretária de Educação, professora Camila Bezerra.

Para a secretária, “a prática desportiva escolar difunde e reforça a construção da cidadania e os ideais do movimento olímpico contribuem para a construção de um mundo melhor e mais pacífico, livre de discriminação e dentro do espírito de compreensão mútua, fraternidade, solidariedade e cultura de paz.”