Gabinete do deputado federal Heitor Freire é arrombado por criminosos

O presidente do PSL no Ceará, deputado Heitor Freire, foi surpreendido na manhã desta quinta-feira (18) ao se deparar com o arrombamento de seu gabinete e o furto de vários objetos.

De acordo com uma nota divulgada pela assessoria do parlamentar, os criminosos levaram computadores e máquinas fotográficas, além de revirarem gavetas e documentos do imóvel que fica localizado na Rua Frei Mansueto 1472, bairro Aldeota, Fortaleza.

A Polícia Federal encontra-se no local realizando a perícia e coletando informações que possam auxiliar na localização e identificação dos responsáveis pelo crime.