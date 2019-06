Geração de empregos: Ceará perde 1,4 mil postos de trabalho em maio

A indústria da transformação foi o principal segmento que puxou a queda no índice, fechando 1.010 postos de trabalho. O saldo é resultado de 5.307 admissões contra 6.326 desligamentos. O comércio também apresentou redução no quadro de funcionários, apresentando 345 empregados a menos no mês passado. Já a construção civil fechou 269 postos de trabalho.

No sentido contrário, o setor de serviços conseguiu ter um leve crescimento no número de empregos, com 84 vagas a mais que em abril deste ano. Em todo Brasil, foram criados 32.140 empregos com carteira assinada, mas mesmo com saldo positivo, este é o menor desempenho para o mês desde 2016.