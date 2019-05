Gestores e ex-gestores de órgãos e entidades jurisdicionados ao TCE Ceará devem atualizar cadastros

O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE) determinou que todos os gestores e ex-gestores de órgãos e entidades, municipais e estaduais, sob a jurisdição da Corte, precisam agora atualizar seus dados cadastrais, incluindo e-mail e número de telefone que tenha o aplicativo WhatsApp.

Para isso, você pode acessar o Portal de Serviços Eletrônicos da Corte (e-TCE), clicar no ícone “Atualizar Dados Cadastrais” e incluir as informações.

A atualização dos cadastros tem como objetivo possibilitar o recebimento de comunicações oficiais expedidas pelo TCE Ceará.

A medida está prevista na Lei Orgânica do Tribunal e em consonância com o Ato da Presidência nº 76/2019 (DOE/TCE 11/4/19), e atualização dos dados é OBRIGATÓRIA, conforme disposto na Lei Orgânica do TCE.