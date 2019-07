Goleiro da base do Cruzeiro é aguardado em Porangabussu

O Ceará já acertou a contratação do goleiro de 23 anos, Lucas França, que vem de empréstimo do Cruzeiro para reforçar o Vozão pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro. O time mineiro confirmou a informação nessa terça-feira e Lucas já é aguardado em Porangabussu para brigar pela posição no gol Alvinegro.

O goleiro foi revelado na categoria de base da Raposa, mas não vinha sendo aproveitado. Na última temporada, França foi cedido ao Nacional, da Ilha da Madeira, de Portugal, onde atuou em sete partidas. O arqueiro chega para atuar em uma das posições mais conturbadas do Alvinegro no início da temporada.

Com o atleta, o Ceará conta, agora, com três goleiros à disposição: Diogo Silva – que ganhou a titularidade, Fernando Henrique e Matheus Cabral. Richard, uma das promessas do Alvinegro para a temporada após saída do goleiro Everton, está se recuperando de uma lesão no joelho e só deve voltar no ano que vem.