Golpistas que entregavam cerâmica em vez de celular são presos na feira da Parangaba

Na manhã deste domingo (30), a Guarda Municipal de Fortaleza prendeu dois homens suspeitos de vender celular e entregar cerâmica em troca para os compradores, na Feira da Parangaba.

A dupla, que faz parte de uma quadrilha de estelionatários, negociava a venda mostrando um aparelho celular de verdade. Com a conclusão da compra, eles entregavam uma bolsinha supostamente com o produto que tinha cola no zíper para dificultar que o cliente verificasse. Logo após a entrega, eles fugiam.

Uma das vítimas acionou oGrupo de Operações Especiais da Guarda Municipal que estava no local. A equipe perseguiu um deles e autuaram em flagrante junto do restante da quadrilha.

A dupla foi presa e encaminhada ao 11º Distrito Policial, no bairro Pan Americano. Foram apreendidos ainda outras quatro bolsinhas com o material do golpe, um documento de identidade, dois aparelhos celulares e mais de 200 reais em espécie.