Governador anuncia edital para financiamento de projetos comunitários nas escolas

O Governo do Ceará lança, nesta quarta-feira (29), edital para financiar atividades curriculares das unidades da rede estadual de ensino que promovam a aproximação das atividades escolares da comunidade.

Serão selecionadas 167 escolas para receber de R$ 20 mil até quase R$ 30 mil para financiar projetos comunitários. A seleção faz parte do projeto A Minha Escola é da Comunidade, que desde 2018 busca fortalecer a integração da escola à comunidade.

