Governador anuncia novas bases do Raio e reforço nas operações policiais

O governador Camilo Santana anunciou nesta sexta-feira (16), durante reunião na sede da SSPDS com comandantes da Segurança Pública e Administração Penitenciária, a implantação das novas unidades do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio): os municípios de Itarema, Paracuru e Mauriti receberão o reforço de policiamento ainda neste ano.

Atualmente, 44 cidades (acima de 50 mil habitantes) cearenses já receberam batalhões do Raio.

Na próxima fase de implementação, que será realizada nos municípios acima de 30 mil habitantes, outras 18 cidades serão contempladas a partir do ano que vem – Amontada, Bela Cruz, Guaraciaba do Norte, Ipu, Ipueiras, Itaitinga, Jaguaribe, Jaguaruana, Massapê, Missão Velha, Nova Russas, Paraipaba, Pedra Branca, Pentecoste, Santana do Acaraú, Tabuleiro do Norte, Ubajara e Várzea Alegre.