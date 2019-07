Governador assina, nesta sexta-feira (5), ordens de serviço para recuperação de mais de 1.700 km de rodovias

As rodovias estaduais danificadas durante a quadra chuvosa deste ano foram inclusas nas ordens de serviço do Plano de Recuperação das CEs, que será assinada hoje (5), logo mais às 10h, pelo governador Camilo Santana (PT). O evento acontecerá no Palácio da Abolição.

O projeto de recuperação tentará abranger, ao todo, 59 trechos de intervenções com prazo de execução de seis meses.

No orçamento do Plano de Recuperação está incluso sinalização, pavimentação e revestimento asfáltico. Espera-se que 86 municípios do estado recebam intervenções em suas rodovias. Entre esses estão a CE-531 (Estrada Velha do Icaraí), a CE-085 (em diversos trechos, como entre Jijoca de Jericoacoara e Granja) e CE-153/282 (entre Icó e Iguatu).

O pacote abrange 28 segmentos de ligação a rodovias federais, como na CE-253, entre CE-138 (Cascavel) e o acesso à BR-116 (Pacajus). Isso representa mais facilidade de deslocamento entre diferentes localidades e mais segurança para o transporte de cargas.

Os trechos atendidos foram avaliados pela Superintendência de Obras Públicas (SOP) sobre reais condições de tráfego após a quadra chuvosa e sobre a melhor forma de realização dos reparos necessários para cada uma das vias.

Serviço:

Anúncio do Programa Emergencial de Recuperação das Rodovias Estaduais

Local: Palácio da Abolição

Data: 05 de julho 2019 (sexta-feira)

Horário: 10 horas