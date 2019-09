Governador autoriza reforma do Romeirão e inaugura Areninha de Barbalha nesta sexta-feira (6)

O governador Camilo Santana cumpre agenda na região do Cariri, nesta sexta-feira (6). A primeira parada será na cidade de Juazeiro do Norte, onde assinará a ordem de serviço para reforma e ampliação do Estádio Municipal Mauro Sampaio, o Romeirão. O equipamento será transformado em arena multiuso.

Financiado com recursos do Tesouro Estadual e sob responsabilidade da Superintendência de Obras Públicas (SOP), o projeto tem a execução orçada em R$ 70 milhões e prevê ampliação da capacidade do equipamento para 17 mil lugares. A reforma da praça esportiva, além de manter a vocação de servir ao futebol profissional, pretende diversificar a ocupação do local, atraindo eventos culturais e religiosos.

60ª Areninha

Após autorizar a reforma e ampliação do Romeirão, o governador entrega a 60º Areninha, em Barbalha, e assina ordem de serviço para instalação no município de outro equipamento semelhante.

O espaço, criado para estimular a prática de atividades físicas e a convivência comunitária nos municípios, recebeu investimento da ordem de R$ 1.721.115,63 e tem área de 7.920,56m².

Serviço

Assinatura da Ordem de Serviço para reforma e ampliação do Romeirão

Data: 6 de setembro (sexta-feira)

Horário: 17 horas

Local: Avenida Castelo Branco S/N

Areninha de Barbalha

Data: 6 de setembro (sexta-feira)

Horário: 18h

Local: Rua P 18 Bairro Malvinas

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará